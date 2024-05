Votre plus beau marché 2024 : le marché d’Audruicq, des saveurs nordiques

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché pas-de-calaisien d’Audruicq.

En flamand, la ville porte le nom de Ouderwijk (littéralement "le Vieux quartier"). Capitale de l'ancien pays de Bredenarde (signifiant la terre large en flamand), Audruicq se trouve entre la plaine des wateringues et les collines boisées de l'Artois annonçant le Boulonnais. Au nord de la ville d’environ 5 400 habitants, le canal de Calais rejoint la côte d’Opale. À l’image d’une bonne partie de la région, Audruicq a été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite des inondations et coulées de boue en novembre 2023. Non loin, la réserve naturelle du Platier d'Oye sert de halte française pour les oiseaux de passage en route pour leurs quartiers d'hiver. La force des vagues, du vent et du sable ont construit ce polder durant plusieurs siècles entre terre et mer.

Le marché d'Audruicq en détail

Au pied du podium en 2019, le marché d’Audruicq revient dans la compétition cette année. Tous les mercredis à partir de 7 h 30, une centaine de commerçants investissent la place du général De Gaulle. Sur les étals, de la viande, du poisson, des fruits et légumes, du fromage et des produits du terroir. En bonne place, des flamiches au maroilles, des chuques du nord (bonbons au caramel) ou la cramique (pain brioché aux raisins). D’autres proposent des vêtements, de la maroquinerie et autres gadgets. Le marché aux animaux vend, de son côté, des poules et des lapins vivants. Particularité du marché, de 30 à 60 vendeurs amateurs vendent les récoltes de leur potager.

Le marché d'Audruicq, sélectionné en partenariat avec La Voix du Nord, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.