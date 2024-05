Votre plus beau marché 2024 : le marché du Diamant, les poissons dans tous ses états

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché martiniquais du Diamant.

Une longue plage de plus de trois kilomètres bordée de cocotiers et de raisiniers. La ville du Diamant, d’environ 5 600 habitants, présente une bande de sable fin de Dizac qui offre une vue imprenable sur le rocher du diamant, le long de la mer des Caraïbes. Réserve ornithologique protégée, il abrite une riche faune et flore. Une faille et des grottes creusent la roche dans la mer. Pendant les combats entre Français et Anglais, il s’agissait d’un ancien abri de pirates fortifié. Le Morne Larcher surplombe la baie. Plus loin, sur une falaise, le Mémorial Cap 110 "mémoire et fraternité" rend hommage aux esclaves de la traite négrière en Martinique.

Le marché du Diamant en détail

Face à la plage, rue des Arawaks, le marché couvert du diamant se déroule tous les jours (sauf le lundi) de 8 h à 13 h. Sur les étals, des fruits et légumes, des poissons, des viandes, des fleurs et de l’artisanat local. Des rôtisseries proposent du poulet sauce chien (avec des branches de cive et du piment). Des acras de morue ou les chiquetailles, les balaous frits, le poulet boucané ou le colombo s’affichent en bonne place sur les stands. Le tout accompagné d’un planteur et ou d’un punch (avec modération).

Le marché du Diamant, sélectionné en partenariat avec France-Antilles, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.