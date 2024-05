Votre plus beau marché 2024 : le marché Saint-Marc de Rouen, des brocanteurs aux marchands de gourmandises

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché haut-normand de Saint-Marc de Rouen.

Au détour d’un méandre, la Seine dévoile l’ancienne capitale du duché de Normandie. Avec ses 114 000 habitants, Rouen reste un des premiers ports commerciaux de France. Ancienne place-forte textile, la ville aux cent clochers a fait l’objet de convoitises entre Anglais et Français pendant la guerre de Cent Ans. À travers ponts, places, fontaines et autres églises, Rouen rend hommage à Jeanne d’Arc, brûlée vive en 1431 en son sein.

En 1971, la rue du Gros-Horloge a été l’une des premières à devenir piétonne en France. La cathédrale Notre Dame reste l’une des plus hautes du monde. Avec sa façade occidentale asymétrique, sa tour Saint-Romain du XIIe siècle à l’imposant carillon, les décors du portail des Libraires et celui de la Calende, sa tour de Beurre et sa flèche de fonte culminant à 151 mètres en font un édifice majestueux.

Le marché Saint-Marc de Rouen en détail

Le marché Saint-Marc se déroule place Saint-Marc. Les mardis, vendredis et samedis de 6 h à 18 h, il réunit 100 exposants alimentaires et vestimentaires. Les dimanches, de 6 h à 13 h 30, le double s’installe face aux clients. Au menu, de nombreuses spécialités haut-normandes : le calvados, l’escalope normande, la teurgoule ou encore la confiture de lait. Le marché cultive la particularité d’incorporer des brocanteurs présents tous les dimanches.

