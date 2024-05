Le marché d'Argenton-sur-Creuse, qui représente la région Centre, est toujours en lice dans le concours Votre plus beau marché. Pourquoi faut-il voter pour lui ?

Il est là chaque samedi avec ses fleurs de saison et son grand sourire. La bonne humeur d'Adrien, tout le monde le connaît sur le marché d'Argenton. "Il est toujours comme ça, c'est pour ça qu'on revient", lance une cliente. Dans le sud du Berry, Argenton-sur-Creuse compte à peine 5 000 habitants, mais on vient des alentours pour faire ses emplettes sous les halles : "Nous avons des commerçants adorables. On trouve de tout. Tout est sympa".

De bons rapports qualité-prix, des spécialités typiquement berrichonnes. Les étals vous mettent en appétit. Il faut d'abord de la bonne viande pour réussir ce pâté en croûte, dont le nom change selon la saison. Soit, c'est un pâté de Pâques, soit c'est un pâté berrichon. Et quand les commerçants sont débordés, ils peuvent compter sur un service plutôt original. Michael tient le café voisin. Il traverse plusieurs fois dans la matinée les allées du marché. Des maraîchers aux volaillers, tout le monde le connaît.

Sachez qu'après 37 ans de marché, Pascal, le vendeur de poulets, va prendre sa retraite, en espérant en guise de cadeau, un titre de "Plus beau marché".

TF1 | Reportage C. Madronet, E. Sarre