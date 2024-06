Le marché de Céret dans les Pyrénées-Orientales représente la région Languedoc-Roussillon dans le concours du 13H de TF1. Au-delà de son identité catalane, le marché ne manque pas d'atouts pour conquérir votre suffrage.

Il flotte sur le marché de Céret comme un air de fête, et c'est bien ce qui pourrait bien faire la différence. De la sardane, danse traditionnelle qui affiche son identité catalane, aux chansons plus internationales, on se laisse emporter par l'ambiance. Ici, le marché n'est pas cantonné à une place, mais on déambule dans les rues de la vieille ville, sous les platanes bicentenaires classés. Dans une même allée de marché, on a plusieurs époques qui se mêlent.

Et pour profiter pleinement de l'animation du marché, rien de tel que de se retrouver et passer du bon temps sur les terrasses, au milieu des stands. Pour le dessert, optez pour une petite gourmandise, la cerise, fruit emblématique de Céret. Un délice ! "Les cerises sont charnues, elles sont goûteuses" ; "On a surtout des cerises qui sont très sucrées parce qu'on a le soleil", lancent ces commerçants. Les clients confirment : "Elles sont meilleures qu'ailleurs". Céret recèle un marché authentique avec une âme qui a toutes ces chances de gagner.