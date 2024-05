Votre plus beau marché 2024 : pourquoi il faut voter pour le marché de Niort ?

L'aventure continue pour le marché de Niort, qui représente la région Poitou-Charentes dans le concours Votre plus beau marché. Alors pourquoi faut-il voter pour lui ?

Si vous cherchez un marché qui est en fête, à l'ambiance dépoussiéreuse, il n'y a qu'une chose à faire. Le coup de cœur de ce marché de Niort, c'est qu'ici, on a réussi à donner un coup de jeune aux Halles. Un DJ, une piste de danse, le parvis se transforme en festival toutes les semaines.

Chacun vient prendre sa commande aux commerçants des halles, pour la déguster dehors entre amis ou en famille : "On se régale là. On a des huîtres, des petites tapas, des olives, donc c'est plutôt sympa". Et tout le monde y trouve sa place. C'est un lieu de rencontre et de vie.

Ces halles, vieilles de 150 ans, étaient à l'origine totalement en pierre. Pour des questions sanitaires, elles ont été détruites et reconstruites, style Baltard. Aujourd'hui, ces halles sont animées par une centaine de commerçants et ouvertes six jours sur sept. Les Niortais attendent vos votes pour remporter le concours de Votre plus beau marché.