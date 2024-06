La région Champagne-Ardennes est représenté par le marché de Sedan dans le concours Votre plus beau marché. Fraichement rénové, il recèle quelques atouts pour vous convaincre de voter pour lui.

Le marché de Sedan a été entièrement refait. "Depuis qu'il a été refait, il est vraiment beau", "on sent une influence supplémentaire", lancent des passants. En effet, en juin 2023, c'est un tout nouveau marché couvert qui a été inauguré. Emménagé en extérieur et en rénovant à l'intérieur, le résultat nous a impressionné. Pas un mètre carré de libre, 110 commerçants et 4 000 clients chaque samedi.

"J'ai connu l'ancien et puis je passe à chaque fois que je viens pour faire un petit tour et voir les produits ardennais", "on voit totalement la différence et les gens ont envie de revenir", confient des clients. Il n'y a pas de doute, le marché de Sedan donne envie de se mobiliser.

Nous avons un coup de cœur bien particulier, l'allée réservée aux fleurs et aux plantes. Sedan est un marché plein de couleurs qui donne vraiment envie de jardiner ou de fleurir son balcon. Et pour les gourmands comme Marcel, l'horticulteur belge et ses clients, il faut absolument goûter la spécialité sucrée des Ardennes. C'est une simple tarte au sucre ou "tarte à suc'" comme on dit ici. Elle est vraiment incontournable sur toutes les tables.