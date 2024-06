Qui sera élu plus beau marché de France cette année ? La région Lorraine est représentée par le marché de Thiéfosse qui ne manque pas d'arguments pour vous séduire.

Une ambiance unique... voilà pourquoi le marché paysan de Thiéfosse mérite de gagner ! Un marché de montagne authentique comme ses produits, comme l'amitié qui unit tous ces petits producteurs. L'écrin n'a ici que peu d'importance. L'essentiel, ce sont les bijoux que l'on y découvre aussitôt la porte du hangar aux endives franchie.

Ici, la vente de beignets de pomme de terre finance les animations culturelles. C'est de l'agriculture, une spécialité que l'on retrouve un peu partout dans les Vosges. "On utilise les pommes de terre et la farine qu'on achète aux producteurs qui tiennent leurs stands sur le marché. Et ça, ça nous tient à cœur aussi", rapporte Sophie Heilig. Du beau, du bon, du local, du vertueux en somme.

Notre coup de cœur va à Cathy et Sébastien Nock, qui portent ce marché. Anciens chercheurs en pharmacie, ils ont changé de vie pour devenir agriculteurs : "Retrouvons des choses simples, naturelles, l'essentiel et juste l'envie d'être ensemble" ; "Il n'y a pas des choses qui viennent de Rungis, d'une plateforme ou des produits chinois sur le marché. Ce ne sont vraiment que des produits locaux avec des familles derrière, qui travaillent".

TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings