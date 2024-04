Votre plus beau marché 2024 : rejoignez le super jury du concours du 13H de TF1

Trois personnalités du groupe TF1 composent encore cette année le super jury de Votre plus beau marché. Ils seront accompagnés dans cette mission par trois téléspectateurs. Pour intégrer le super jury, c’est ici que cela se passe.

Le 13H de TF1 a lancé lundi le vote national de la septième édition de Votre plus beau marché. Comme chaque année, 24 marchés sont en lice pour remporter le titre. Ce vendredi, Marie-Sophie Lacarrau a dévoilé la composition du super jury composé de trois personnalités : Isabelle Ithurburu, Bruce Toussaint et Laurent Kérusoré.

Il reste à présent à sélectionner trois téléspectateurs qui accompagneront les trois visages bien connus des téléspectateurs de TF1 et qui auront à départager les trois marchés arrivés en tête à l’issue du vote. Le classement du super jury viendra tempérer le classement général à hauteur de 30 %. Et vous pouvez tenter votre chance pour accompagner Isabelle Ithurburu, Bruce Toussaint et Laurent Kérusoré dans cette mission.

Vous souhaitez postuler ? Alors déposez votre candidature en remplissant le formulaire ci-dessous. Si votre candidature est présélectionnée, vous serez recontacté à partir du 7 mai pour la deuxième étape de sélection qui consistera à envoyer une vidéo de présentation et de motivation d’une durée maximale de 3 minutes.

Une fois les trois téléspectateurs sélectionnés, le super jury se réunira mi-juin dans les locaux de TF1. Les trois téléspectateurs devront se rendre disponibles le 18 juin pour l’ultime phase du vote qui se déroulera à TF1 à Boulogne-Billancourt. De ce fait, et avant de déposer votre candidature, assurez-vous que vous pourrez vous rendre disponible un jour et demi, soit le 17 juin dès l’après-midi et la journée du 18 juin.

Avant cette étape, les téléspectateurs ont jusqu'au 23 mai pour départager les 24 marchés en lice. La compétition sera relancée avec la révélation du Top 10 du classement, nouvelle phase finale jusqu'à la clôture des votes le 14 juin.

Le grand gagnant du concours Votre plus beau marché 2023 sera révélé en direct du 13H de Marie-Sophie Lacarrau pendant la semaine du 24 juin. Il succédera au palmarès au marché de La Réole, grand vainqueur en 2023.

Votre plus beau marché 2024 : je vote pour mon marché préféré