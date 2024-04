Votre plus beau marché 2024 : le marché de Thann, du vin à la charcuterie

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché alsacien de Thann.

À l’entrée de la vallée de la Thur, au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, la ville de Thann doit sa renommée à la Collégiale Saint-Thiébaut. Dominée par les ruines du Château de l’Engelbourg connu sous le nom de "l’Œil de la Sorcière", la ville d’environ 7 700 habitants ouvre la Route des Vins d’Alsace. Le vignoble du Rangen, étalé sur 18,5 hectares, impressionnait Michel de Montaigne qui y fit escale en 1580. Aujourd’hui, il est classé grand cru dans sa totalité. Plus beau détour de France, Thann abrite l’ancienne Halle aux Blés qui date de 1519.

Le marché de Thann en détail

Au pied de la collégiale, tous les samedis entre 7 h et 12 h 30, quelque 40 exposants s’installent. Au programme, des produits locaux à la pelle : fruits et légumes de saison, des produits du terroir et des animations culturelles et associatives. Sur la place du général Joffre, goûtez aux spécialités locales : le Bargkass (fromage doux), la charcuterie locale ou encore le foie gras alsacien. Le tout accompagné de Riesling, Muscat ou Gewurztraminer.

