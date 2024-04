Votre plus beau marché 2024 : le marché de Villeneuve-sur-Lot, une mosaïque de produits locaux

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché lot-et-garonnais de Villeneuve-sur-Lot.

Dans une plaine fertile entourée de coteaux couverts de vergers, au milieu de la région d’Agen, Villeneuve-sur-Lot se trouve à égale distance de Bordeaux et de Toulouse. Dans la vallée du Lot, la ville compte environ 21 600 habitants. À l’image de la plupart des bastides du Sud-ouest de la France, elle s’organise autour d’une place centrale délimitée par un orthogone. Dotée de fortifications en pierre et brique, des tours servent de guet. Sur l'emplacement de l'actuel quartier d'Eysses, Excisum faisait de cette cité une agglomération prospère. Certains historiens la considèrent comme l’un des plus grands sanctuaires de la Gaule romaine.

Le marché de Villeneuve-sur-Lot en détail

Au cœur de la bastide, les samedis matin de 7 h à 13 h, le marché se tient en plusieurs endroits le long des quais de la Garonne. Place Lafayette, vous trouvez le "marché aux légumes". Le long de la rue Lakanal se tiennent les stands pour les autres produits alimentaires. Sur le parvis de l'église Sainte-Catherine, les exposants proposent des textiles de tout genre. En tout, environ 120 marchands proposent plants, bières artisanales, huîtres du bassin d’Arcachon, fromages traditionnels, rôtisserie de volaille et de porc, spécialités grecques, africaines ou italiennes et vin bordelais. D’autres présentent des objets de décoration, des bijoux, du linge de maison ou des fleurs.

