Votre plus beau marché 2024 : le marché de Louhans, le paradis de la volaille

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché bourguignon de Louhans.

Familièrement, ses quelque 6 500 habitants s’appellent les "ventres jaunes". L’histoire raconte qu’ils mangeaient beaucoup de maïs. Louhans-Châteaurenaud, capitale de la Bresse bourguignonne, borde la Saône en Bourgogne du Sud. Le cœur de la cité médiévale se concentre autour de sa grande rue : 157 arcades décorent l’artère commerçante. Au détour des rues, un bâtiment encadré de pierre rose de Préty a abrité l'hôpital de la ville. L'église Saint-Pierre offre un étonnant toit en tuiles vernissées. La ville héberge également un musée consacré à la culture et à l'histoire des personnes sourdes. Il rend hommage à Ferdinand Berthier, né à Louhans en 1803, grand défenseur de Langue des Signes Française (LSF) et surnommé le Napoléon des sourds par Victor Hugo.

Le marché de Louhans en détail

Le marché existe depuis 1269. Il se déroule tous les lundis matin à Louhans-Châteaurenaud jusqu’à 12 h. Les 250 commerçants envahissent le centre-ville, de la Grande Rue aux arcades, à la place de l’Église Saint-Pierre en passant par la rue de Grenette. Il comprend un marché alimentaire et vestimentaire. Surtout, sur les places de la Charité et du Champ de Foire, un grand marché aux volailles propose oies, canards, poules et autres lapins et chèvres. La volaille de Bresse est reconnue appellation d’origine contrôlée.

