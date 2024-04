Votre plus beau marché 2024 : le marché de Dinan, des crêpes à la galette

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché armoricain de Dinan.

De petites rues étroites et pavées bordent des maisons en colombage à pans de bois. À l’entrée des Côtes-d’Armor, jonchée sur une colline, Dinan surplombe la vallée de la Rance. Fortifiée par une ceinture de remparts en vieilles pierres, la ville médiévale d’environ 14 500 habitants est une base pour découvrir les trésors de la côte d’Émeraude. Son emblématique château date de la fin du XIVe siècle. Les Tours Ducale et Coëtquen impressionnent. Anne de Bretagne en a fait sa résidence après la mort de son époux le roi Charles VIII. Les vitraux de l’église Saint-Malo retracent l’histoire de la ville. La tour de l’horloge, haute de plus de 45 mètres, empêche tout voyageur de se perdre.

Le marché de Dinan en détail

Entre la place Duguesclin et la Place du Champ Clos, le grand marché de Dinan se déroule tous les jeudis matin entre 8 h et 13 h. L’été, jusqu’à 160 exposants proposent leurs produits frais et locaux. Si les fruits et légumes restent à l’honneur, d’autres produits alimentaires tiennent le pavé, à l’instar de la traditionnelle galette saucisse et de la gavotte, une crêpe dentelle croustillante et gourmande. Des produits manufacturés et des volailles vivantes s’alignent également sur les étals. De leur côté, des démonstrateurs animent les stands.

Le marché de Dinan, sélectionné en partenariat avec Ouest France, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.