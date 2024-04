Votre plus beau marché 2024 : le marché d’Argenton-sur-Creuse, une flopée de produits locaux

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché indrien d’Argenton-sur-Creuse.

Au bord de la Creuse, Argenton se dévoile. Dans les ruelles, des maisons à galeries de bois s’étirent au-dessus de la rivière. En retrait, de vieux moulins et d’anciennes blanchisseries où l’on fabriquait des chemises en série illustrent le passé. Tout autour de l’esplanade de la Bonne Dame, les collines verdoyantes de la vallée de la Creuse s’étalent dans la campagne. Située dans le sud du département de l’Indre, aux confins du Berry et du Limousin, Argenton-sur-Creuse se trouve à la croisée des chemins entre Paris, Toulouse, La Rochelle et Lyon. Le site abrite des traces et vestiges de la ville antique, étape incontournable du commerce en Gaule romaine.

Le marché d’Argenton-sur-Creuse en détail

Depuis 1965, le marché d'Argenton anime la halle couverte située impasse de Villiers. Pour y accéder, deux entrées : place Carnot et parc de Scévole où quelques producteurs, pour la plupart bio, débordent. Tous les samedis matin entre 7 h et 13 h, une cinquantaine d’exposants alimentaires animent le cœur de cette ville d’environ 5 000 habitants. Sur les étals, du fromage et des vins de Valençay, du poisson de la Brenne, des lentilles vertes du Berry et du traditionnel massepain d’Issoudun (une sorte de pâte d’amandes à la fleur d’oranger).

Le marché d'Argenton-sur-Creuse, sélectionné en partenariat avec La Nouvelle République du Centre-Ouest, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.