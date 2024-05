Votre plus beau marché 2024 : le marché couvert de Sedan, pays des gourmandises

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché ardennais de Sedan.

Une humiliation historique. Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III capitule à Sedan et les Allemands le font prisonnier. L’Allemagne occupe l’Alsace et une partie de la Lorraine. Les soldats français brûlent le drapeau bleu-blanc-rouge, jettent leurs fusils et refusent d’obéir à leurs officiers. À Paris, le peuple descend dans la rue et réclame la proclamation de la République.

Les deux premières Guerres Mondiales voient le nord des Ardennes jouer un premier plan. Sedan en garde les stigmates. Plus tôt, grâce à son château-fort, la ville a dirigé la principauté de Sedan au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, les drapiers et commerçants de textile en faisaient une place-forte en Europe.

Le marché couvert de Sedan en détail

Le marché couvert de Sedan existe depuis plus de cinq siècles. Les mercredis et samedis, entre 7 h 30 et 12 h 30, une quarantaine d’exposants alimentaires s’installent sous la halle place Crussy. Sur les étals, la traditionnelle galette au sucre s’affiche en bonne place, au côté du gâteau mollet et du croustillant de boudin blanc à la pomme. À noter que l'agencement mobilier vient de matériaux de récupération et recyclés : bois, acier, et même aluminium.

