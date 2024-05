Votre plus beau marché 2024 : le marché de la Halle de Meaux, l’art de la convivialité

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché francilien de Meaux.

Au cœur d’une boucle de la Marne, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Paris, Meaux longe le parc du Pâtis. Plus grand parc naturel urbain d’Île-de-France, cette zone classée Natura 2000 abrite plus de 70 espèces d’oiseaux. Au XVIe siècle, Meaux a été l’une des villes françaises les plus réformistes : plusieurs protestants sont brûlés en place publique. À la fin du XVIIe siècle, Jacques Bénigne Bossuet, surnommé l'Aigle de Meaux, devient évêque de la ville. En 1827, le général La Fayette endosse le rôle de député-maire de la ville. Il a fallu plus de 350 ans pour construire la Cathédrale Saint-Étienne : elle affiche toutes les strates de l’architecture gothique. Sa tour noire n'a jamais été achevée.

Le marché de la Halle de Meaux en détail

La ville d’environ 55 000 habitants compte pas moins de six marchés. Le plus prisé se tient dans la Halle aux fromages, place du Marché, construite dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Tous les samedis, de 8 h à 13 h, 40 exposants alimentaires (rôtisserie, bouchers-charcutiers, maraîchers ou encore fromagers) investissent les lieux. Sur les étals, du brie de Meaux (fromage à pâte molle) et de la moutarde à l’ancienne. Une variété de carottes, de cornichon, de pomme ou de salade porte le nom de la ville. Dans les rues adjacentes, des marchands spécialisés dans le prêt-à-porter, la décoration, les arts de la table ou les accessoires s’invitent à la fête.

Le marché de la Halle de Meaux est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.