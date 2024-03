Votre plus beau marché 2024 : la saison 7 est lancée !

Le coup d’envoi de la septième saison du concours Votre plus beau marché a été donnée dans le 13H de TF1. La première phase du vote se déroule jusqu’au 1ᵉʳ avril dans les régions, avec le concours de la presse quotidienne régionale. 214 marchés sont en lice pour cette phase de votes régionale.

Qui succédera au marché de La Réole, sacré plus beau marché de France en 2023 ? C’est ce mercredi que la 7ᵉ saison de Votre plus beau marché est lancée. La rédaction du 13H de TF1 a donné le coup d’envoi ce mercredi de la nouvelle saison du concours mettant en valeur les marchés et les produits régionaux. À ce stade, c’est dans les 24 régions que se déroule la sélection avec 214 marchés en lice.

À partir de ce 6 mars et jusqu’au 1ᵉʳ avril, vous allez pouvoir voter pour votre représentant grâce à la mobilisation des titres partenaires de la presse quotidienne régionale (voir la liste à la fin de cet article). Pour voter pour votre représentant, rendez-vous sur notre page Votre plus beau marché, vous y trouverez sur la carte les liens de vote pour chacune de vos régions.

Le vote national démarre le 22 avril

Une fois ce premier vote terminé, Marie-Sophie Lacarrau, révélera le 22 avril dans son journal de 13H la liste des 24 marchés qui ont reçu le plus de suffrages, et lancera le vote national de Votre plus beau marché sur TF1 INFO et via un QR code présent à l’antenne. Chaque semaine, jusqu’au 23 mai, les téléspectateurs pourront découvrir ces marchés. Comme les précédentes éditions, seuls les 10 premiers marchés resteront en compétition et vous aurez jusqu’au 14 juin pour désigner le vainqueur de Votre plus beau marché 2024.

À l’issue du vote national, un super jury, composé des trois personnalités de TF1 et de trois téléspectateurs, sélectionnés lors d’un jeu concours, se réunira pour débattre et voter pour leur marché préféré. Le lauréat sera révélé la semaine du 24 juin lors d’une page spéciale dans le 13H de TF1.

Les titres de la presse quotidienne régionale partenaires de la saison 7 de Votre plus beau marché :

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Sud Ouest, La Montagne, L'Éveil de la Haute-LoireLe Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire, L’Yonne Républicaine, Le Journal du Centre, Ouest France, La République du Centre, Le Berry Républicain, L’Écho Républicain, La Nouvelle République du Centre-Ouest, Corse Matin, L’Est Républicain, Paris Normandie, Midi Libre, Nice-Matin, Var-Matin, La Provence, Le Populaire du Centre, Le Républicain Lorrain, Vosges Matin, France Antilles/France Guyane, La Dépêche du Midi, La Voix du Nord, Le Courrier Picard, L’Aisne Nouvelle, Le Journal de l’Île de la Réunion, Le Dauphine Libéré, Le Progrès.