Votre plus beau marché 2024 : le marché de Céret, tableau de couleurs

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché pyrénéen de Céret.

Entre le Canigou, la frontière espagnole et la mer Méditerranée, Céret s’adosse aux Pyrénées. Au détour des ruelles pavées, grimpant sur la montagne, la fontaine des Neuf Jets ou l’Ermitage de Saint-Ferréol se dévoilent. Au-dessus du Tech, le Pont du Diable présente sa légende sulfureuse : le malin réclame une vie à qui lui envoie un chat. Le col de Fontfrède, haut lieu de passage entre la France occupée et l'Espagne, dominent la ville : une stèle des évadés perpétue le souvenir. Fréquentée par Picasso, Juan Gris ou Léger, la ville a vu passer beaucoup de peintres et d’écrivains. Chaïm Soutine appréciait la luminosité de cette cité méridionale.

Le marché de Céret en détail

À l’ombre des platanes, le marché de la ville d’environ 7 600 habitants s’installe tous les samedis de 8 h à 13 h. Les étals s’étendent à travers le centre-ville, du boulevard Jean-Jaurès, à la place Pablo-Picasso, en passant par le boulevard Lafayette, le boulevard Arago, la place de la Liberté ou celle des Tilleuls. La capitale des cerises envoie chaque année ses premiers fruits rouges au président de la République. Sur les stands, on retrouve l’agneau catalan, la cargolada, la boutifarre et d’autres charcuteries, l’escalivade (légumes au four), l’olada (viande et légumes dans une marmite) ou encore les bols de picolats (viandes et pain dans du lait).

