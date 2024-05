Votre plus beau marché 2024 : le marché de Basse-Indre, des poissons et des gâteaux au beurre

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché ligérien de Basse-Indre.

À l’origine, cette ancienne cité de pêcheurs, située à 8 kilomètres à l’ouest de Nantes, se constituait de 3 îlots de granit au milieu du lit de la Loire. Au XVIIIe siècle, le pouvoir réaménage l’estuaire : Basse-Indre et Haute-Indre s’ancrent sur la rive nord, tandis qu’Indret bascule sur la rive sud. Des routes en chaussées surélevées ainsi que des comblements divers font disparaître, en partie, l'aspect insulaire de cette commune atypique qui vivait au milieu du fleuve et de ses ressources, de la pêche et des industries navales. Un dernier îlot, inhabité, demeure au milieu de l’estuaire et sert de réserve protégée pour la flore et la faune locale ou de passage. Aujourd’hui, la ville compte environ 4 000 habitants des deux côtés de la Loire.

Le marché de Basse-Indre en détail

Le marché de Basse-Indre se déroule tous les dimanches de 8 h à 13 h 30 en bord de Loire. Sur la place Jean Bordais, plus de 140 commerçants installent leurs étals de poissons, fromages, gâteaux, viandes, fruits et légumes, pains ou articles de bazar. La civelle, alevin de l'anguille, se pêchait sur la commune et la ville en fait encore sa spécialité à la sauce basse-indraise. Dans les stands, le canard de Challans, la mâche nantaise, le curé nantais (fromage), le muscadet, des petits-beurre ou des Bottereaux (beignets) se retrouvent en bonne place.

Le marché de Basse-Indre, sélectionné en partenariat avec Ouest France, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.