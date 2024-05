Votre plus beau marché 2024 : le marché de Hyères, des fruits, des légumes et des fleurs colorés

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché varois de Hyères.

30 kilomètres de plage s’étirent de la presqu’île de Giens jusqu’à la Vallée de Sauvebonne. Partagée entre plages de sable fin et criques rocheuses, la côte méditerranéenne borde successivement les collines du Fenouillet ou celle du château. Au XIIIe siècle, une enceinte fortifiée est bâtie à partir du château. La porte Barruc, rues Barbacane et Paradis, garde sa disposition d’origine avec son arc brisé, la feuillure pour les vantaux, les rainures pour la herse et l’assommoir. Place Saint-Paul, la place du même nom conserve également des rainures de herse. Une grande voûte d’arête datant du XVIe siècle, peinte d’un ciel bleu étoilé, la prolonge. Ce porche est surmonté d’un remarquable bâtiment de deux étages avec sa tourelle d’angle.

Le marché de Hyères en détail

La ville de Hyères, d’environ 56 000 habitants, compte un grand marché des Îles d’Or dans le centre-ville. Il se déroule tous les samedis matin de 7 h à 12 h. Il s’étend de l’ouest de la place Clemenceau à celle de la République, en passant par l’avenue Clotis, celle de Belgique, Aristide Briand, Gambetta, De Gaulle et l’avenue des Îles d’Or. Environ 120 exposants : producteurs, artisans et artistes commercialisent les produits de Provence. Sur les étals, du chapon (poisson), de l’anchoïade, de l’artichaut à la barigoule, du nougat blanc, de la brousse du Var ou de la pompe à huile.

Particularité, des horticulteurs proposent une panoplie de fleurs coupées, le bassin hyérois restant une des références françaises dans ce domaine. Cette institution vient de fêter ses 50 ans.

Le marché de Hyères, sélectionné en partenariat avec Var Matin, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.