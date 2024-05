Votre plus beau marché 2024 : le marché de l’Étang-Salé, aux couleurs réunionnaises

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché réunionnais de l’Étang-Salé.

Au cœur du village, un petit plan d'eau encore visible fait le bonheur de nombreux enfants et d’apprentis pêcheurs. La ville de l’Étang-Salé doit son nom à cette étendue d’eau. Au sud de la ville d’environ 14 000 habitants, sa plage de sable volcanique vient d'un mélange de basalte et de corail. De denses forêts protégées grimpent sur un arrière-pays montagneux jusqu’à 1800 mètres. Plus loin, le gouffre de l’Étang-Salé offre le spectacle puissant des rouleaux océaniques qui s’écrasent au cœur d’un couloir rocheux naturel.

Le marché de l'Étang-Salé en détail

Tous les dimanches, de 6 h à 13 h, le marché de l'Étang-Salé s’installe en bord de mer. Juste à côté de la plage de sable noir, dans une même allée, une trentaine d'échoppes présente des fruits et légumes, des produits péi, des bijoux ou encore des vêtements. Organisé par l'Union des commerçants non-sédentaires de La Réunion, en partenariat avec la commune, ce marché se veut à taille humaine et au plus proche du terroir local. Samoussas, piments farcis, poulets grillés accompagnés de pommes de terre ou d'achards de légumes, sarcives, gâteaux locaux et autres spécialités réunionnaises s’étalent entre les stands.

Le marché de l'Étang-Salé, sélectionné en partenariat avec Le Journal de l'Île de la Réunion, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.