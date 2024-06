La septième saison du concours Votre plus beau marché s’achève. Le marché de Niort représentant la région Poitou-Charentes sort grand vainqueur devançant les marchés d’Audruicq et de Louhans. Pas moins de 8 millions de votes ont été enregistrés cette année.

Ils étaient 24 en compétition lors du vote national de la saison 7 de Votre plus beau marché. Au terme de plus de deux moins de compétition, Marie-Sophie Lacarrau vient de le dévoiler, le marché de Niort représentant la région Poitou-Charentes est le grand vainqueur de cette édition 2024. Après avoir tenté sa chance à deux reprises en 2019 et 2022, le marché du chef-lieu du département des Deux-Sèvres, sélectionné avec l’aide de la Nouvelle République du Centre-Ouest, remporte le concours organisé par le 13H de TF1.

Le marché de Niort, qui est ouvert tous les jours excepté le lundi, a lieu notamment dans des halles couvertes faites de fonte et d'acier dans le style Baltard. Les jeudis, samedis et dimanches, en plus des 60 commerçants présents sous les halles, environ 50 autres viennent s’étaler à l’extérieur aux alentours.

Niort inscrit son nom au palmarès de Votre plus beau marché qui a déjà sacré Sanary-sur-Mer (Provence-Alpes-Côte d’Azur)), Montbrison (Rhône-Alpes), Dieppe (Haute-Normandie), Étaples-sur-Mer (Nord-Pas-de-Calais), Narbonne (Languedoc-Roussillon) et La Réole (Aquitaine). Il est arrivé en tête devant le marché d’Audruicq dans le Nord et celui de Louhans en Saône-et-Loire. Au total, ce ne sont pas moins de 8 millions de votes qui ont été enregistrés pour cette saison 2024.

Le vote de la saison 7 de Votre plus beau marché a démarré dans les régions le 6 mars dernier. À l’issue de ce premier scrutin, le vote national a été lancé le 22 avril prochain jusqu’à la révélation du Top 10 un mois plus tard. Le classement a été figé le 14 juin à 20 h avant la réunion du super jury. Ce dernier composé d’Isabelle Ithurburu, Bruce Toussaint, Laurent Kérusoré et trois téléspectateurs a pu à son tour se prononcer sur les trois marchés arrivés en tête.

Le classement de Votre plus beau marché 2024

Découvrez le classement complet de la septième saison de Votre plus beau marché :

1. Marché de Niort - Poitou-Charentes

2. Marché d’Audruicq - Nord-Pas-de-Calais

3. Marché de Louhans – Bourgogne

4. Marché couvert de Sedan - Champagne-Ardenne

5. Marché de Céret - Languedoc-Roussillon

6. Marché de Dinan – Bretagne

7. Marché de Villeneuve-sur-Lot – Aquitaine

8. Marché de Revel - Midi-Pyrénées

9. Marché d'Argenton-sur-Creuse – Centre

10. Marché de Thiéfosse – Lorraine

11. Marché de Saint-Pourçain-sur-Sioule – Auvergne

12. Marché de Morestel – Rhône-Alpes

13. Marché du centre-ville de Hyères - Provence-Alpes-Côte d’Azur

14. Marché Saint-Marc de Rouen - Haute-Normandie

15. Marché de Thann – Alsace

16. Marché de Basse-Indre - Pays-de-la-Loire

17. Marché de la Halle de Meaux - Île-de-France

18. Marché Saint-Leu d’Amiens – Picardie

19. Marché de Thise - Franche-Comté

20. Marché d’Étang-Salé - La Réunion

21. Marché de Hauteville - Basse-Normandie

22. Marché de La Souterraine – Limousin

23. Marché de Bastia – Corse

24. Marché du Diamant (Martinique) – Antilles-Guyane