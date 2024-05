Votre plus beau marché 2024 : le marché de Niort, une cohue de lait et d’œufs

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché deux-sévrien de Niort.

Une coulée verte serpente le long de la Sèvre. Elle découvre ses tanneries, anciens moulins et ports. Niort se trouve aux portes du Marais poitevin. Au Sud-Ouest du département des Deux-Sèvres, quelque 60 000 habitants animent la ville siège de nombreuses mutuelles et assurances, qualifiée de "quatrième place financière du pays" par la Banque de France. Le musée Bernard d’Agesci présente des céramiques et des faïences de Parthenay d’exception. Au bord de la rivière, se dresse un ensemble de donjons jumeaux romans.

Les halles couvertes de Niort, faites de fonte et d'acier dans le style Baltard, se tiennent au pied du donjon. On appelait ce marché la plus belle cohue de France. Aujourd’hui, chaque façade se pare d’un fronton en fonte moulée des figures de Mercure, Dieu du commerce et des voleurs, et des attributs de l'agriculture, fruits, légumes, etc.

Le marché de Niort en détail

Le marché se déroule tous les jours, sauf les lundis, de 6 h à 13 h 30, y compris les jours fériés. Les jeudis, samedis et dimanches, en plus des 60 commerçants présents sous les halles, environ 50 autres viennent s’étaler à l’extérieur aux alentours. Vous y retrouverez l’emblématique tête de veau. De son côté, l’angélique, herbe à liqueur ou élixirs, offre son parfum et ses propriétés à de nombreuses huiles ou crèmes. En bonne place dans les stands, des mogettes (haricots blancs), le fromage de chèvre Chabichou, le beurre d’Echiré ou le scofa (mystérieux gâteau aux œufs et à la crème).

Le marché de Niort, sélectionné en partenariat avec La Nouvelle République du Centre-Ouest, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.