Votre plus beau marché 2024 : le marché de Thiéfosse, le paradis du lait

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché lorrain de Thiéfosse.

Au cœur des Vosges, dans l’est de la Lorraine, le village de Thiéfosse s’agrippe. Les routes, peu fréquentées, ne sont souvent pas goudronnées : le col de Xiard (786 m), par exemple, ne peut pas se grimper en voiture. Près de ce sommet se trouvent des tourbières bien préservées.

Le village de Thiéfosse tire son nom de l'aspect encaissé de la vallée de la Moselotte à cet endroit, le premier élément venant peut-être d’un nom germanique (Theotharius). Curieusement, ses habitants s’appellent les Kédales. Difficile de trouver une explication certaine. Ce nom vient peut-être de l'Allemand ancien "Geitshal" signifiant vallée des troupeaux. Cela peut également venir d'émigrés originaires du comté de Kendall en Grande-Bretagne.

Le marché de Thiéfosse en détail

Originalité, le marché se déroule dans le hangar aux endives de la ferme aux Hirondelles (ZAE du Val de Moselotte) chaque samedi de 8 h 30 à 12 h 30. La formule originelle, éphémère, permettait aux producteurs de vendre leurs produits à l’abri. Aujourd’hui, il s’agit d’une véritable place du village décentralisée et pérennisée. Quinze commerçants locaux de fruits et légumes, d’œufs, miel et autres produits de la montagne proposent leurs produits. La spécialité, un pâté de fruits. Des rendez-vous culturels (exposition photos, dédicaces d'auteurs locaux, concerts, démonstration de savoir-faire d'antan, remoulage, bas-relief) animent le marché.

Le marché de Thiéfosse, sélectionné en partenariat avec Vosges Matin, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.