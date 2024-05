Votre plus beau marché 2024 : on connaît la liste des 10 finalistes

La liste des 10 finalistes de Votre plus beau marché saison 7 est dévoilée. Vous pouvez voter pour votre préféré jusqu’au 14 juin. Le lauréat de cette édition sera connu la semaine du 24 juin.

Nouvelle phase pour la septième édition de Votre plus beau marché. Ils ne sont plus que 10 à briguer le titre et espérer ainsi succéder à La Réole, lauréat de la précédente édition. Depuis le 22 avril, vous aviez la possibilité de voter pour les 24 marchés en lice. Et vous avez été nombreux puisqu’on ne comptabilise pas moins de 3,7 millions de votes.

Les 10 marchés ayant reçu le plus de suffrages pour cette finale sont les suivants (par ordre alphabétique régional) :

Marché Aquitaine - Villeneuve-sur-Lot

Marché Bourgogne - Louhans

Marché Bretagne - Dinan

Marché Centre - Argenton-sur-Creuse

Marché Champagne-Ardenne - Sedan

Marché Languedoc-Roussillon - Céret

Marché Lorraine - Thiéfosse

Marché Midi-Pyrénées – Revel

Marché Nord-Pas-de-Calais – Audruicq

Marché Poitou-Charentes - Halles de Niort

Vous avez jusqu’au 14 juin pour voter pour votre marché préféré sur la page Votre plus beau marché ou en cliquant sur l’un des liens de chaque marché dans la liste ci-dessus.

En attendant la semaine du 24 juin

Durant les trois semaines de vote de cette finale à 10 de Votre plus beau marché, le 13H de Marie-Sophie Lacarrau diffusera dix reportages consacrés à chacun des marchés et défendus notamment par les correspondants de TF1 en région. Ce sera l’occasion de découvrir le cadre et le cachet du marché, le produit phare qu'on peut y dénicher, le personnage emblématique des lieux, l'âme de ce marché, et ce que vous trouverez ici et nulle part ailleurs.

À l’issue des trois semaines de vote, le super jury composé de Isabelle Ithurburu, Bruce Toussaint et Laurent Kérusoré, ainsi que trois téléspectateurs, se réunira à TF1 le 21 juin pour voter sur la base des trois marchés en tête de liste du vote national. Le lauréat de la septième saison de Votre plus beau marché sera dévoilé la semaine du 24 juin.