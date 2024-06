Installé au pied de la bastille médiévale, le marché de Villeneuve-sur-Lot défend avec fierté la région Aquitaine dans le concours Votre plus beau marché. Finaliste cette année, il ne manque pas d'arguments pour que vous votiez pour lui.

Nous aurions pu vous dire que Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) était le plus beau marché grâce à son emplacement, une bastille médiévale du XIIIe siècle. Mais la vraie raison se trouve ailleurs : l'accueil chaleureux des habitants du Sud-ouest. Et voici un dernier argument imparable : un marché communal exceptionnel.

Notre coup de cœur : c'est Maurice, le doyen du marché. Il a connu l'époque où les marchands arrivaient sur la place à cheval. À 89 ans, il n'a jamais manqué aucun marché. Et comme il a encore assez d'énergie, c'est lui qui fait pousser tous les fruits et légumes de son étal.

Avec ses fraises, ses tomates et ses kiwis, le département est connu pour être le verger de l'Hexagone. Mais à Villeneuve, la star, c'est le pruneau. Et surtout ne dites pas que c'est un pruneau d'Agen. "Agen était le port par lequel arrivaient les pruneaux, mais la production est ici, en vallée du Lot", souligne fièrement une vendeuse. Délicieux dans son plus simple appareil, les recettes se diversifient pour attirer de nouveaux clients.

TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux