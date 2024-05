Votre plus beau marché 2024 : le marché plein vent de Revel, gigantesque et généreux

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché Haut-garonnais de Revel.

Au pays du Lauragais, entre les départements de l’Aude, du Tarn et de la Haute-Garonne, Revel se trouve à environ 65 kilomètres au sud-est de Toulouse. Avec ses quelque 10 000 habitants, cette terre agricole du Languedoc profite des eaux du bassin de Saint-Ferréol, longtemps le plus grand barrage d’Europe. Patrie de Vincent Auriol, premier président de la 5e République, la ville s’organise autour de la place Philippe VI de Valois, entourée d’immeubles à galeries dits "garlandes" et de maisons de maître datant des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le marché de Revel en détail

L’une des plus grandes halles centrales de France jouxte la place. Composée de 79 poteaux de chêne, elle est surmontée d'un beffroi de style néo-classique datant 1834. Il symbolise le pouvoir royal de la bastide. Des vents, parfois violents, le frappent régulièrement. Historiquement, il était la maison des consuls, une prison, une salle des gardes et une tour de guet avant de surplomber le marché d’aujourd’hui.

Tous les samedis, de 7 h à 12 h 30, le marché plein vent réuni autour et sous la halle près de 300 producteurs. Sur les étals, la croustade aux pommes (avec de l’armagnac), le boudin galabart, le frésinat (gorge de porc aux pommes de terre) ou encore la bougnette (beignet au zeste de citron et à la fleur d’oranger) se font une bonne place.

Le marché de Revel, sélectionné en partenariat avec La Dépêche du Midi, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.