Votre plus beau marché 2023 : le marché de La Réole, du vin aux huitres

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur les rives occidentales de la Garonne, les quatre tours du château-fort des Quat-Sos s’élèvent vers le ciel. La Réole, petit bourg d’environ 4 300 âmes, est le plus ancien et important centre urbain de toute la région de l'Entre-Deux-Mers. À 62 km au sud-est de Bordeaux, à la frontière avec le département du Lot-et-Garonne, la ville s’étale essentiellement sur la rive droite (nord) de la Garonne. Le site attire les hommes depuis la préhistoire : un gué permettait de traverser la Garonne tandis qu’un promontoire calcaire dominait le fleuve d'une vingtaine de mètres. Un poignard et des épées de l'âge de bronze ont d’ailleurs été remontés lors de dragages à hauteur du pont du Rouergue. Les archéologues ont également découvert une nécropole antique située à 100 mètres de l'hôtel de ville actuel. Elle comportait des ossements, des urnes en terre cuite et du mobilier du Haut-Empire.