Votre plus beau marché 2023 : le marché de Vannes, des étals aux cristaux de sel

Le golfe du Morbihan, ses menhirs, ses îles et Vannes. La préfecture du département 56, d’environ 54 000 habitants, se blottit dans ses remparts construits en amphithéâtre. Avec la cathédrale Saint-Pierre en son centre, ses rues piétonnes bordées de maison A pans de bois lui donnent un aspect pittoresque. La ville en répertorie encore 170, très colorées, avec parfois quelques détails sculptés. Curiosité : la plupart des maisons possèdent un encorbellement marqué, en l’occurrence, elle dispose d’un premier étage plus avancé que le rez-de-chaussée. Très rependue au Moyen Âge, cette caractéristique architecturale permettait de laisser un passage assez large sur la voie publique et de gagner de la superficie sur les étages supérieurs. Une façon aussi de payer moins d’impôts : seule la superficie au sol au niveau de la rue comptait à l’époque.