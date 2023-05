Votre plus beau marché : le marché d’Yvetot, entre terre et mer

Dans le dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert, à l’entrée Yvetot, on peut lire : "Voir Yvetot et mourir !" Une patrie d’écrivains puisque Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, fait de la ville le cadre de beaucoup de ses romans. Yvetot aurait pour origine le nom d’un chef scandinave venu d’Yvetofta. Quasiment à équidistance entre Rouen et Le Havre, la ville d’environ 11 000 habitants est la capitale du pays de Caux. Autrefois centre commercial prospère, la ville comptait cinq halles pour les grains, les cordonniers, bouchers, filassiers, merciers et drapiers. Plusieurs fois incendiée, Yvetot a su se réinventer pour renaître de ses cendres.