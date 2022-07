17.000 bagages bloqués à l'aéroport de Roissy : comment en est-on arrivé là ?

Et cette situation pourrait bien se reproduire ce week-end. En effet, un nouveau préavis de grève a été déposé pour les 9 et 10 juillets prochains. Le début d’un été qui pourrait s’annoncer particulièrement compliqué dans les aéroports Français et, plus globalement, à travers le monde. Après deux années fortement perturbées par le Covid, le secteur peine en effet à retrouver son efficacité opérationnelle et connaît de nombreux mouvements sociaux, au sein des compagnies aériennes comme des installations aéroportuaires.