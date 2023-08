5 choses à faire et à voir lors d’un week-end à Turin ?

Située dans l’emblème de la ville de Turin, la Môle Antonelliana permet de se hisser à 85 mètres de hauteur et offre ainsi aux visiteurs une vue imprenable sur toute la ville. Parfait pour repérer les bâtiments insolites que l’on souhaite découvrir de plus près le reste du séjour. En redescendant, on arrive directement au cœur du musée du cinéma, lieu incontournable à voir lors d’un passage à Turin. La salle principale permet de redécouvrir les principaux chefs-d'œuvre du 7e art, alors que la visite se poursuit ensuite par genre et de façon ludique : l’absurde, l’horreur, la comédie romantique… “C’est magique, c’est féérique, on est plongé dans le cinéma”, commente un visiteur français. Une expérience réjouissante pour laquelle il faudra débourser 17 €.