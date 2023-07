6 choses à faire et à voir lors d’un week-end à Santander

Le palais royal de la Magdalena a été offert par la ville de Santander au roi d’Espagne et à son épouse, la reine Victoire Eugénie. D’origine britannique, elle pouvait songer à son Angleterre natale grâce aux paysages verdoyants dont profite la ville. Il est possible de visiter le lieu où règnent plusieurs styles d’architecture, à la fois espagnol, français et anglais. La salle de bal ou encore celle du banquet, pouvant accueillir 50 couverts, devraient vous faire voyager au cœur de l’ancien temps. Toutes les pièces sont accessibles aux visiteurs, à l’exception d’une seule : la chambre du roi et de la reine ! Et pour cause, elle reste à disposition de l’actuel couple royal.