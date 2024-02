Abu Dhabi, Tapeï, Dubaï ? La ville la plus sûre du monde est...

Le classement des 100 villes les plus sûres au monde en 2024 a été dévoilé. Les indices de sécurité et le taux de criminalité ont été analysés pour réaliser cette liste. Aucune ville de France ne figure dans le top 100.

Que ce soit pour de simples vacances ou pour trouver une nouvelle destination pour s’installer seul, en couple ou en famille, la sécurité sur place est un critère déterminant. Le magazine américain Ceoworld, spécialisé dans les classements liés à l’actualité économique, vient de dévoiler la liste des 100 villes les plus sûres au monde. Pour établir ce top, les indices de sécurité et le taux de criminalité ont été analysés. Alors, quelles sont les cinq villes les plus sécurisées en 2024 ?

Abu Dhabi, Ajman, Dubaï… Trois villes des Émirats arabes dans le top 5

C'est Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, qui obtient le titre de la ville la plus sûre au monde. Le score de sécurité est de 93,73/100, ce qui signifie que les incidents criminels ainsi que les délits sont très rares, mais également que le maintien de l’ordre est très bon sur cette île du golfe Arabo-Persique. En deuxième position, on retrouve Taïpei, ville “dupe” de Tokyo qui attire de plus en plus de touristes chaque année. Le score de sécurité pour la capitale de Taïwan est de 97,5, il s’agit donc d’une métropole moderne où résidents et touristes peuvent se sentir en sécurité. Juste derrière, Doha, capitale du Qatar, décroche la troisième place, alors que Ajman et Dubaï, deux villes des Émirats arabes unis, détiennent respectivement la quatrième et cinquième place du top, avec les scores de 97,04 et 97,03. Si la France ne figure pas dans cette liste des 100 villes les plus sûres au monde, peut-on retrouver quelques villes européennes ?

Les villes européennes les plus sécurisées en 2024

La première ville européenne du classement décroche tout de même la huitième place et c’est La Haye qui la détient avec un score de 96,89. C’est dans cette commune des Pays-Bas que le siège de la Cour internationale de justice de l'ONU est installé, dans le palais de la Paix et de la Cour pénale internationale. La Suisse se trouve juste derrière, avec Berne, en neuvième position, suivie de Munich, en Allemagne. Les touristes apprécient s’y rendre pour son Oktoberfest, une fête annuelle, et ses nombreuses brasseries où l’ambiance est chaleureuse et conviviale. La Norvège, qui figure dans le top des pays les plus sûrs au monde pour voyager, ne pouvait pas être absente de ce classement ! Trondheim décroche la onzième place, alors que Bergen apparaît à la 31ᵉ. À titre indicatif, c’est Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud et l'une des plus grandes villes d'Australie, qui détient la 100ᵉ et dernière place du classement.