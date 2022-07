Envie de nager avec des requins blancs ? C'est possible en Afrique du Sud

Alissa étudie les requins depuis plusieurs années. Pour elle, cette activité touristique parfois décriée n’est pas nuisible pour les animaux. "Nous ne faisons aucun mal aux requins. Ils ont la possibilité de partir quand ils le souhaitent. Parfois, on voit des requins qui arrivent et qui disparaissent aussitôt et d’autres qui reviennent tout le temps", sourit-elle.

Pour vivre cette aventure et aller à la rencontre des grands requins blancs, il vous faudra en moyenne dépenser 130 euros par personne et ne pas trop souffrir du mal de mer. Mais il est aussi possible de nager avec des requins totalement inoffensifs et de manière plus abordable.