Vacances de la Toussaint : quelles destinations privilégier cette année ?

Avec une température avoisinant les 23° et plus en octobre, l'Algarve, située au sud du Portugal, est une destination peu onéreuse et pourtant ô combien captivante ! Elle est réputée pour ses magnifiques criques où vous pouvez pique-niquer en amoureux pour admirer le coucher du soleil. Dans cette région, que ce soit à Faro, Albufeira ou Lagos, on peut également observer les dauphins, faire de la randonnée ou encore visiter des grottes. Le rêve, non ?