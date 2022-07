5 règles à connaître quand on part en vacances avec son chien

Si vous partez en voiture, votre chien doit être attaché, donc procurez-vous une ceinture de sécurité adaptée. Pensez également à une caisse de transport ou à une séparation grillagée afin qu'il soit à l'aise et qu'il ne vous dérange pas pendant le trajet. Si vous prenez le train, votre chien doit avoir son propre billet, il devrait être tenu en laisse pendant le voyage. S'il pèse moins de six kilos, vous pouvez l'installer dans un sac de transport étiqueté, s'il pèse plus, il devra voyager à vos pieds. Enfin, si vous voyagez en avion, votre chien devra être installé dans une cage adaptée.