Aurores boréales : c'est le moment ou jamais pour les observer !

En 2024, les aurores boréales seront plus puissantes et plus nombreuses que ces vingt dernières années. En cause ? Le prochain pic d’activité du soleil, un phénomène qui se produit tous les onze ans environ. Près de la moitié des Français (49 %) souhaiteraient voir des aurores boréales au moins une fois dans leur vie.

2024 sera une année charnière pour voir les aurores boréales. Il sera même possible de les apercevoir à des endroits où elles n’apparaissent rarement, voire jamais, comme l’Espagne, le Portugal et même la France. En novembre dernier, quelques chanceux ont pu les apercevoir dans le Pas-de-Calais, les Alpes, en Auvergne, en Alsace, mais également sur la Côte d'Azur. Si admirer ce phénomène naturel fait partie des expériences que 49 % des Français souhaitent vivre au moins une fois dans leur vie (d'après un sondage réalisé par Expedia), pourquoi nos chances de les observer sont-elles décuplées en 2024 ?

Pourquoi voir des aurores boréales sera plus facile en 2024 ?

La formation des aurores boréales est à la fois énergique et poétique. Une aurore boréale se crée lors d'une éruption solaire. Quand le vent solaire – flux de plasma essentiellement composé d'ions et d'électrons – se heurte à la magnétosphère, ces particules vont faire apparaître des éclats lumineux dans un ciel dénué de pollution lumineuse. Plusieurs facteurs comme l’altitude de l’aurore dans l’ionosphère, l’intensité du flux solaire, ou encore la variété des éléments rencontrés déterminent la couleur et la forme de l’aurore boréale.

En 2024, le soleil arrivera à son pic d’activité. Il ne s’agit pas d’un phénomène rare ou inquiétant, simplement la fin d’un cycle d’environ onze ans. Lorsque l’activité solaire est la plus forte, les aurores boréales sont plus actives. Durant le maximum solaire, elles peuvent aussi s'étendre à des latitudes plus basses que d'habitude, raison pour laquelle ces phénomènes peuvent être observés dans des régions plutôt éloignées des pôles.

Dans quelles villes du monde peut-on voir le plus d’aurores boréales ?

Le Northern Lights Insider Guide, un guide de voyage complet pour observer les aurores boréales en 2024, dévoile la liste des villes dans lesquelles il est plus plausible de les voir. La Norvège fait partie des pays les plus prisés par les explorateurs puisque trois de ses villes se trouvent dans le top 10 des destinations les plus populaires dans le monde pour regarder les aurores boréales danser : Narvik, Kirkenes et Tromsø. Dans la suite du classement, avec des recherches voyageurs en augmentation de plus de 40 % par rapport à l’année dernière, on observe la Laponie en Finlande, Churchill au Canada et Rovaniemi, en Finlande, numéro trois du top. Le reste du classement est complété par Kálfafell en Islande, Inari en Finlande, Abisko en Suède et l’Île de Skye, en Écosse.