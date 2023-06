Automobilistes, attention ! Ces (nombreuses) fois où vous risquez une amende à l'étranger

Enfin, il est important aussi de connaître le fonctionnement de l'Italie et du Portugal concernant les péages autoroutiers. Sur plusieurs axes, les barrières sont tout bonnement inexistantes. Il est donc possible de traverser un péage sans s'arrêter... et sans payer. "Les caméras installées au péage photographient votre plaque d’immatriculation. Vous recevrez alors à votre domicile, une amende, généralement majorée, pour non-paiement de l’autoroute", explique le Centre Européen des Consommateurs.