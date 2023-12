Bagage cabine : pourquoi opter pour une valise souple ?

En cabine, les bagages sont autorisés jusqu’à une certaine dimension réglementée. Les valises souples sont moins encombrantes lors d’un voyage. Privilégiez les matières téflon et polyuréthane pour que votre bagage soit un minimum étanche.

Les vacances approchent à grand pas ! Les billets d’avion sont achetés, l’hôtel est réservé… Il ne vous reste plus qu’à faire votre valise pour le grand départ. Et pour l’achat de votre valise cabine (ou bagage cabine), pourquoi faut-il absolument opter pour une valise souple ?

Une taille réglementée ?

Tout d’abord, on entend par « valise cabine », « bagage cabine », une valise ou un sac de voyage aux dimensions limitées (55 x 35 x 25 cm) qui permet au voyageur d’emporter avec lui quelques affaires personnelles pour le vol. Il est primordial de savoir que le nombre et le poids total des bagages autorisés en cabine dépendent de votre cabine de voyage. En classe « economy », vous pouvez emporter en cabine un bagage et un accessoire. Si vous voyagez en cabine « premium economy », « business » ou « la première », vous pouvez emporter en deux bagages et un accessoire.

Les avantages de la valise souple

Pour plus de confort et surtout de praticité, opter pour une valise souple est l’idéal. Premièrement, les valises en polyester, nylon ou en tissus sont, généralement, moins chères à l’achat que les bagages rigides. Grâce à leur composition assez légère, lors de la pesée de vos bagages, vous aurez la bonne surprise de constater que vous pouvez davantage la remplir qu’une valise rigide.

Aussi, selon leur structure, elles peuvent prendre moins de place lorsqu'elles sont rangées. Et, un point à ne pas négliger, elles pourront vous accompagner dans tout type de voyage, que ce soit en avion, en train ou en voiture.

Quelques inconvénients à noter

Cependant, les valises souples présentent quelques points faibles. En premier lieu, leur étanchéité, puisqu’elles ne sont pas toutes résistantes aux intempéries et peuvent, par conséquent, ne pas protéger suffisamment vos affaires. Pour réduire le risque de voir vos affaires trempées, choisissez un modèle enduit tel que le téflon ou encore le polyuréthane. De plus, votre bagage souple peut s’avérer compliqué à entretenir. Les matières proposées se tâchent généralement facilement, et ne sont pas des plus faciles à nettoyer.