Bagage trop lourd à l'aéroport : quelles options s'offrent à moi ?

Selon les compagnies aériennes, la compensation à payer, se situe entre 10 à 300 euros. Il est préférable de peser ses bagages avant le départ à l’aéroport pour éviter de s’affranchir de frais d’excédent. Pour ne pas débourser un euro, il existe plusieurs astuces à connaître.

Les produits et vêtements sélectionnés au motif du “au cas où” ou “on ne sait jamais” risquent de vous mener à cette situation bien embêtante : votre bagage en soute dépasse le poids autorisé. Pour éviter de payer des frais d’excédent pouvant aller de 10 à 300 euros selon les conditions établies par la compagnie aérienne, voici quelques réflexes à adopter.

Enfiler quelques vêtements supplémentaires pour le vol

Hormis les bouteilles et autres objets contenant du liquide que l’on ne pourra pas prendre dans son bagage cabine, les vêtements sont souvent les produits qui pèsent le plus lourd. Si vous avez quelques kilos de différence avec le poids autorisé par la compagnie aérienne, nous vous recommandons de superposer les couches. Avec une écharpe, un pull, un gilet, voire un manteau de plus sur le corps, vous risquez certainement d’avoir chaud, mais c’est le prix à payer pour éviter de sortir le porte-monnaie !

Switcher des produits et des habits dans le bagage cabine

La plupart des compagnies aériennes autorisent les passagers à voyager avec un bagage cabine de dix kilos. Exceptions faites pour French Bee et Air France qui grimpent à douze kilos, alors qu’Easyjet offre cinq kilos supplémentaires. Si votre sac ou votre petite valise n’atteint pas ce poids (plutôt rarement contrôlé), vous pouvez très bien le charger du trop-plein de votre bagage en soute. Tant qu’il se ferme, même si c’est difficilement, la compagnie aérienne ne peut rien vous dire.

Il sera toujours possible de charger d’affaires le sac duty-free, non comptabilisé dans la franchise de bagages à main. Attention toutefois aux dimensions de votre valise ou sac en cabine, dont les dimensions peuvent être plus largement vérifiées avant l'embarquement.

Répartir le trop-plein entre les différents passagers

Autre solution bien pratique en cas d’excédent : répartir quelques affaires entre les différents passagers qui voyagent avec vous, si c’est le cas. Peut-être que certains membres du groupe sont partis plus légers que vous, et ils peuvent vous éviter de payer des frais supplémentaires en prenant quelques-unes de vos affaires dans leur bagage.

Demander gentiment un geste commercial

Enfin, si vous voyagez seul, que votre bagage cabine est déjà plein à craquer et que vos finances ne vous permettent pas de payer des frais d’excédent, il ne vous reste plus qu’à espérer un geste commercial. En demandant très gentiment au personnel de l’aéroport de fermer les yeux sur les quelques kilos en trop, vous aurez peut-être une belle surprise.