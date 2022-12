Bali : voyage au milieu des rizières de Jatiluwih, un paradis classé au patrimoine de l'Unesco

Le site des rizières en terrasse de Jatiluwih est incontournable sur l'île de Bali. À cette période de l'année, la récolte n'est pas encore possible. Alors, au rythme du xylophone, on accompagne la pousse du riz. L'or blanc de l'île est planté deux, voire trois fois par an, à la main uniquement. Dans ces parcelles, Wayan et ses ouvriers travaillent la terre quotidiennement et pas une machine ne vient les aider.