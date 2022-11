Basilicate : les paysages magnifiques de la botte secrète de l'Italie

"Les calanques semblent toutes identiques, mais elles sont chacune unique. On peut y voir les bosses d'un dromadaire, d'un chameau et deviner les cornes du diable", ajoute Maurizio Rosito. Ces immensités d'argile sculptées par le vent, la pluie et le soleil nourrissent l'imagination. Ce qui est bien réel, ce sont les coquillages, alors que nous sommes à plus de 25 km des côtes. La mer submergeait complètement ces collines, il y a plusieurs centaines de milliers d'années.