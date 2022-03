Bison futé : les prévisions de circulation pour le retour des vacances

Samedi, le site d'information trafic du gouvernement invite donc les automobilistes dans le sens des départs à éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 10h à 13h, ainsi que l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h. Dans le sens des retours, Bison futé appelle à éviter l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 10h à 16h, l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 7h à 16h, ainsi que la N90 entre Bourg-Saint-Maurice et Chambéry, de 9h à 12h.