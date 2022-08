Cabo de Gata : un paradis préservé

En Andalousie, au sud de l'Espagne, c'est loin des littoraux bétonnés que se cache le premier parc naturel du pays. Des milliers d'hectares préservés qui abritent des plages paradisiaques et de somptueux sentiers de randonnée. Un paradis perdu, très loin du tourisme de masse, que les Espagnols souhaitent jalousement garder secret. L'une de nos équipes vous le fait découvrir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.