Une carte bancaire standard vous garantit des services minimum, comme le rapatriement médical. Une carte premium vous offre une protection et une assurance étendues à l’étranger. La constitution d’un dossier sera nécessaire pour prétendre à un remboursement en cas de problème.

En plus de vous permettre de payer, votre carte bancaire vous offre une certaine protection lorsque vous voyagez à l’étranger. Que vous ayez une carte standard ou premium, toutes vous permettent de disposer d’une assurance voyage. Attention toutefois, elles ne vous garantissent pas toutes le même niveau de protection. On vous explique.

Quelle assurance avec une carte bancaire standard ?

Pour bénéficier de l’assurance et des garanties de votre carte bancaire lors de votre séjour à l’étranger, il est impératif que vous ayez utilisé ce moyen de paiement pour régler votre séjour, pointe le ministère de l’Economie. Cette règle est valable pour toutes les cartes bancaires, qu'elles soient premium ou standards.

L’assurance de votre carte bancaire vous permet d’annuler votre voyage, une fois par an et pour des causes bien précises. Une maladie, une hospitalisation ou le décès d’un proche sont des raisons prises en compte, mais une entorse ne sera, par exemple, pas valable. La prise en charge des frais médicaux est aussi garantie en cas d’accident ou de problème de santé. Un plafond est tout de même fixé à 11 000 euros, une somme qui peut être rapidement atteinte si d’importants soins médicaux sont réalisés hors Union européenne. Aux États-Unis, par exemple, le coût moyen d’une hospitalisation est d’environ 13 000 euros. Au-delà de ces garanties, votre carte bancaire assure le rapatriement médical et l’assistance juridique, avec des plafonds qui peuvent varier selon la carte que vous possédez.

Des garanties supplémentaires avec une carte bancaire premium

Si vous êtes détenteur d’une carte bancaire dite premium, comme une MasterCard Gold, Platinum, une Visa Premier, Infinite, ou une World Elite, vous disposez d’une meilleure assurance et de garanties plus larges, lors de vos séjours à l’étranger. Les frais médicaux sont notamment mieux couverts, avec des plafonds plus élevés, pouvant aller jusqu’à 155 000 euros si vous voyagez aux États-Unis. Vous pouvez également bénéficier d’un remboursement, total ou partiel, en cas d’interruption forcée de votre voyage, par exemple pour des accidents, décès d’un proche ou en raison d’un préjudice matériel grave, comme l’incendie de votre maison.

Ces cartes offrent aussi une garantie responsabilité civile à l’étranger, pour les éventuels dommages matériels ou corporels que vous auriez causés, qui peut atteindre entre 1 525 000 et 2 000 000 euros. Une prise en charge est par ailleurs prévue en cas de vol ou de perte des bagages. Selon les modalités de votre carte premium, vous pouvez bénéficier d’une couverture supplémentaire pour un véhicule de location, ainsi que de la garantie neige et montagne.

Comment faire jouer l’assurance de sa carte bancaire ?

Si vous êtes victime d’un accident ou que vous rencontrez un gros problème au cours de votre voyage à l’étranger, il est grandement conseillé de relire les termes de l’assurance liée à votre carte bancaire. Dans le cas où vous êtes couvert, appelez votre banque pour la prévenir de l’événement, ou contactez directement l’assureur avec lequel elle collabore. Vous pourrez ensuite monter un dossier, pour justifier ce qui vous est arrivé ainsi que les frais engendrés. Une fois les éléments rassemblés, l’assurance examinera votre dossier avant de vous accorder, ou non, un remboursement. Une démarche quelque peu fastidieuse, qui peut malgré tout participer à la réparation du préjudice subi.