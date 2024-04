Ces cinq petites îles méconnues à découvrir absolument en 2024

Mykonos, Guadeloupe, Martinique, Ibiza… Chaque année, les voyageurs du monde entier envahissent les îles les plus connues. Que ce soit en Grèce, en Italie ou dans les Caraïbes, plusieurs îlots moins touristiques méritent pourtant qu'on s'y rende. Pour un séjour intimiste et dépaysant, Mljet en Croatie et Nusa Lembongan en Indonésie en font partie.

À la recherche de vacances paradisiaques et vraiment reposantes sur des îles encore peu prisées par les touristes ? Ces petits coins de paradis, accessibles par bateau, avion ou voiture, vous permettront de sortir des sentiers battus et de passer un séjour tranquille, au plus proche de la nature.

Mljet en Croatie

D’une superficie de 98 km², l’île de Mljet appartient à la Croatie et se situe entre l'île de Korčula et la ville de Dubrovnik. Couverte à 90 % de forêts, elle fait le bonheur des amoureux de nature qui peuvent s’adonner au camping ou à des randonnées dans le parc national de Mljet. Balades à vélo, baignades, déjeuners et dîners au restaurant… Mljet est une île qui nous invite à prendre le temps. Selon la légende, le héros Ulysse a passé sept ans sur cette terre sacrée, se réfugiant dans une grotte portant aujourd’hui son nom et ouverte aux visites.

Pantellaria en Italie

Amateurs de plongée sous-marine, la petite île de Pantellaria, commune italienne de la province de Trapani en Sicile, regorge de spots où l’on peut observer les poissons. À 100 km au large d’Agrigente et à 70 km de La Tunisie, Pantelleria est une île volcanique au paysage atypique et sauvage. Sa superficie d’à peine 85 km² est suffisante pour osciller entre des activités farniente et de découvertes. Si le point culminant de l’île est la Montagna Grande avec 836 m, où l’on peut trouver des geysers et des eaux thermales, les explorateurs de Pantellaria passent aussi beaucoup de temps à découvrir les grottes, nombreuses sur l’île. Ce petit bout de terre ne vous impose pas de vivre en autarcie pour autant, vous pouvez trouver restaurants, boutiques et supermarchés au sein de la capitale de l’île.

Alonissos en Grèce

Bien que le charme des Cyclades ne soit plus à démontrer, ces îles grecques sont aussi très fréquentées. Pour une escapade au cœur de l'archipel des Sporades septentrionales, cap sur Alonissos. D’une superficie de 65 km², elle profite d'un fabuleux parc sous-marin, l’un des principaux d’Europe. En plongée, vous pouvez ainsi autant découvrir des espèces aquatiques hors du commun que des épaves antiques enfouies. Avec ses grandes forêts, ses petites maisons aux volets colorés et ses plages sublimes, impossible de ne pas passer un séjour inoubliable à Alonissos.

Tobago dans les Caraïbes

Après des années de pandémie difficiles, les touristes ont fait leur grand retour dans les Antilles françaises. Selon l’INSEE, entre avril et juin 2023, la Guadeloupe a continué à profiter du dynamisme observé en 2022, avec une augmentation de 5,5 % de nuitées réservées par rapport au même trimestre de l’année précédente. La Martinique est tout aussi populaire auprès des voyageurs, raison pour laquelle nous vous recommandons de vous exiler sur l’île de Tobago. Réputée pour ses larges plages de sable et sa forêt tropicale riche en biodiversité, la deuxième plus petite île des Caraïbes est un véritable havre de paix. Les amateurs d’histoire pourront se rendre sur les ruines du Fort King George datant du XVIIIe siècle, abritant le musée de Tobago, son art et ses artefacts locaux.

Nusa Lembongan en Indonésie

En Indonésie, on a l’habitude d’entendre parler de Bali, Lombok, Java ou encore Komodo. Ces îles sont toutes paradisiaques, mais aussi prisées par de nombreux voyageurs. Il serait dommage de faire comme tout le monde lorsque l’on sait que le pays d’Asie comprend pas moins de 17 000 îles, dont plusieurs qui ne sont pas encore (trop) connues des touristes, comme Nusa Lembongan. Située au sud-est de Bali et au nord de Nusa Penida, elle fait à peine 8 km² de superficie. Elle dispose de très bons centres de plongée francophones, mais est également prisée par les surfeurs. Reliée à Nusa Ceningan par un superbe pont jaune, il est possible de profiter parallèlement des atouts des deux îles.