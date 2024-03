Ces fonctionnalités sur Airbnb qui vont changer l’expérience des loueurs comme des hôtes

En 2022, Airbnb a réalisé un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars. Environ 500 000 biens sont proposés à la location courte durée sur la plateforme en France. Le site de réservation de logements a mis en place plusieurs nouveautés visant à améliorer l’expérience du client comme du loueur.

Lorsque l’on cherche à réserver un logement pour un séjour de courte durée, l’un de nos premiers réflexes est de regarder les hébergements disponibles sur Airbnb. En France, la plateforme de réservations se partage le marché avec un autre grand acteur : Abritel. D’après la plateforme spécialisée dans l’analyse des données statistiques d’Airbnb, AirDNA, 86 millions de nuitées ont été réservées sur Airbnb et son concurrent dans l’Hexagone en 2022. Avec pour ambition d’améliorer à la fois son service client et l’expérience des loueurs, la plateforme de meublés de tourisme a mis en place plusieurs nouveautés entre novembre 2023 et mars 2024.

Le coup de cœur voyageur, des avis plus fidèles… Ce qui change pour l’utilisateur

En tant qu’utilisateur, deux interrogations principales viennent à nous avant de cliquer sur le bouton réservation : est-ce que le logement réservé est fidèle à l’annonce présentée et comment s’assurer que les avis clients sont fiables ? Pour rassurer au mieux ses voyageurs, la plateforme a créé un nouveau badge pour permettre aux futurs locataires de réserver les "coups de cœur" des voyageurs Airbnb. Sur les sept millions de logements dans le monde, pas moins de deux millions de biens profitent de ce label. Les loueurs doivent répondre à plusieurs critères comme des évaluations supérieures à 4,9 étoiles en moyenne ou encore un excellent bilan de fiabilité pour recevoir le badge "coup de cœur" des voyageurs. Lorsqu’un logement est présenté ainsi, le futur locataire sait que l’hébergement est fidèle à l’annonce mise en ligne et que l’hôte assure un service de qualité. De quoi être rassuré…

Du côté des avis, il est normal de s’interroger sur la véracité de certains, surtout lorsque l’on tombe sur un nouveau profil sans photo et sans véritable expérience avec la plateforme. Pour rassurer ses futurs clients, Airbnb a modifié la présentation des évaluations en mettant en avant les commentaires les plus pertinents. De plus, les utilisateurs pourront avoir accès à des informations supplémentaires sur les personnes qui rédigent les commentaires, comme leur pays de provenance et leur temps de séjour.

Enfin, comme l’a confié Airbnb à 20 minutes, l’utilisation de toutes les caméras à l’intérieur des logements sera proscrite à partir du 30 avril 2024. Un choix motivé par "les discussions avec les hôtes, les voyageurs ainsi que des experts en matière de protection de la vie privée", justifie Juniper Downs, le responsable de la communauté et des partenariats de la marque. Les caméras extérieures, hormis au niveau des douches fermées ou les saunas, restent autorisées à condition que l’hôte en soit informé.

Quelles sont les nouveautés mises en place en faveur des loueurs ?

Airbnb a également tenu à améliorer son service pour les loueurs avec une mise à jour de la page annonce. Un profil attrayant permet d’obtenir jusqu’à 20 % de réservations en plus. La plateforme permet donc désormais aux propriétaires de donner davantage de détails sur les attributs de leurs biens. La grande nouveauté reste l’ajout de l’Intelligence artificielle, qui s’occupe à votre place de classer et de présenter les photos du logement pièce par pièce au futur client.

La plateforme de locations facilite aussi les outils de tarification pour les hôtes, qui ont dorénavant accès à un nouveau tableau de bord des revenus, de nouvelles options pour répartir les versements et de nouvelles messageries entre co-hôtes. Enfin, les propriétaires ont accès à une meilleure visibilité sur les prix payés par leurs locataires.