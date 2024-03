Ces précautions à prendre pour éviter les pièges quand on loue une voiture à l’étranger

Prêtez attention aux lois et aux habitudes du pays de destination, comme le sens de conduite et l’obligation potentielle d’un permis international. Les clauses du contrat liées au forfait kilométrique, au second conducteur ou encore à l’assurance peuvent être piégeuses. En plus de scruter le contrat ainsi que le véhicule dans les moindres détails, il est recommandé de prendre des photos des éléments importants.

Pour être autonome et "voir du pays" lors de son séjour à l’étranger, rien de mieux que la location de voiture. Avant votre départ, nous vous conseillons avant tout de vous renseigner sur les lois et les habitudes du pays d’accueil. Certaines destinations comme Bali, la Corée du Sud, l’Indonésie, la Thaïlande ou encore le Panama exigent un permis international. En cas de doute, consultez les services consulaires du lieu concerné. Cette démarche, à réaliser sur le site ANTS au minimum six mois avant le départ, est gratuite. Mais attention, lors d’une réservation de véhicule à l’étranger, une entourloupe est vite arrivée. Voici quatre pièges à éviter pour éviter tout litige.

Certaines clauses du contrat de location de véhicule peuvent être sournoises

La règle numéro un avant de réserver un véhicule de location est de lire avec la plus grande attention le contrat, en particulier s’il n’est pas rédigé en français. Une recommandation qui peut paraître évidente, mais il ne s’agit pas de le lire furtivement ! Vérifiez notamment si l’ajout d’un second conducteur n’est pas payant, le forfait kilométrique autorisé, les taxes et surcharges si vous dépassez les frontières, les règles en cas de PV de stationnement ou de flash au radar… Il serait dommage de passer à côté de potentiels frais additionnels parce que vous vous êtes montrés trop pressés.

Attention au loueur qui veut expédier l’état des lieux

Nous vous recommandons de scruter le véhicule dans les moindres détails, et de notifier au loueur les rayures et les accrocs sur l’engin. Pour éviter tout potentiel acte de mauvaise foi, prenez des photos du véhicule, elles vous permettront d’attester l’ancienneté des chocs sur l’auto en cas de litiges. Au moment de l’état des lieux, il est également essentiel de prêter attention au niveau de carburant. Vous n’êtes pas obligé de refaire le plein lors de la remise des clés si la jauge est seulement à la moitié ou au quart quand le véhicule vous est confié. Pensez à l’indiquer dans l’état des lieux du véhicule et à prendre une photo en guise de preuve. Vous devrez alors ramener la voiture avec la même quantité d’essence, ou plus.

Modification du kilométrage et ajout de frais additionnels

Le troisième piège à éviter est celui du kilométrage ! Certains touristes pressés ne prennent pas le temps de vérifier le kilométrage affiché sur le véhicule et sont déjà prêts à explorer le pays. Erreur ! Voici une bonne façon de se faire avoir lors de la remise des clés, surtout si vous n’avez pas réservé une voiture avec kilométrage illimité. Notez bien le nombre indiqué et prenez une photo, au risque de voir le loueur facturer des kilomètres non réalisés. Il est dans tous les cas vivement recommandé de prendre un forfait kilométrique en illimité, afin de ne pas payer des frais additionnels salés si vous dépassez les distances autorisées. Que ce soit à cause de bouchons ou bien d’une envie spontanée d’explorer les lieux, il vaut mieux ne pas se savoir bridé.

La couverture assurance ne fait pas toujours partie du contrat de location

Quand on part à l’étranger, il est normal de vouloir faire des économies sur certaines dépenses qui ne sont pas forcément liées au plaisir. Méfiance tout de même aux prix trop alléchants, surtout si vous réservez un véhicule via une société de location peu connue. Ne pas passer par une franchise, souvent plus onéreuse, ne signifie pas que vous allez vous faire arnaquer pour autant. En revanche, en plus de lire les avis clients, il faut s’assurer que la couverture d’assurance soit comprise dans le contrat. Dans certains pays, la responsabilité civile n’est pas automatiquement incluse et doit être achetée séparément.

En parallèle, renseignez-vous en amont de votre voyage auprès de votre assurance automobile si la conduite d’une voiture de location est prise en compte à l’étranger. C’est un service qui peut également être proposé par l’assurance de votre carte bancaire (premium et Gold minimum), il est donc préférable d’être fixé sur le sujet avant votre départ. Si ce n’est pas le cas, vous aurez l’obligation de souscrire à une garantie complémentaire auprès du loueur de véhicule pour être en règle.