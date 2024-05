Ces trois lignes de train sont à emprunter au moins une fois dans une vie

Plusieurs lignes ferroviaires permettent aux passagers de vivre un trajet hors du commun. Le mythique Orient-Express, transformé en Venice Simplon-Orient-Express, vous permet de ressentir le glamour et le luxe du XXe siècle. Le train du Machu Picchu au Pérou vous dépose à Aguas Calientes, porte d’entrée de l’une des sept merveilles du monde moderne.

En plus d’être l’un des moyens de transports les plus écologiques et confortables, le train offre à ses passagers une dimension mystique et romantique. Bien que la destination soit importante, le trajet permet aux voyageurs de vivre une première aventure hors du temps. Pour des vacances originales, voici trois lignes ferroviaires à emprunter.

La West Highland Line en Écosse

Les amateurs de la saga Harry Potter ont certainement déjà entendu parler de la West Highland, régulièrement empruntée par les héros des films, aussi élue plus belle ligne ferroviaire du monde. Elle vous propose de découvrir les landes écossaises sous un nouvel angle plutôt qu’en voiture ou à pied. En raison de l'emblématique viaduc de Glenfinnan qu’elle emprunte du parcours du Jacobite sur son trajet, la West Highland Line est considérée comme l’un des itinéraires en train les plus pittoresques du monde. Plusieurs trajets sont possibles : de Glasgow, vous pouvez vous rendre à Mallaig ou à Crianlarich, alors qu’un autre chemin traverse l’ouest des Highlands via le Loch Awe jusqu’à Oban. Au programme de cette magnifique aventure : des lochs à perte de vue, des montagnes gigantesques et des étendues de bruyère qui laissent sans voix. Vous l’avez compris, votre voyage commence dès votre entrée dans le wagon de la West Highland Line.

Venice Simplon-Orient-Express, entre l’Italie et l’Angleterre

Face à l’engouement cinématographique et littéraire autour de l’Orient-Express, cette ligne ferroviaire créée en 1883 pour relier Paris à Giurgiu fait partie des plus mythiques au monde. Bien qu’elle ne soit plus en circulation depuis 1977, les voyageurs amateurs de romantisme et de glamour peuvent revivre un peu de la magie ressentie par les passagers ayant emprunté ce trajet autrefois. À bord de wagons Pullman restaurés, mais sans avoir supprimé le charme de l’ancien, les clients peuvent rejoindre Londres au départ de Venise et admirer à la fois de superbes villages, châteaux, plaines, et des impressionnants buildings.

Le train du Machu Picchu, au Pérou

Si un voyage en train vous captive autant que sa destination, c’est dans un wagon en direction du Machu Picchu que vous devez monter ! Au départ d’Ollantaytambo, une forteresse inca au Pérou, le Train Expédition et le Train 360º vous permettent de rejoindre Aguas Calientes, la porte d’entrée de l’une des sept merveilles du monde moderne : le Machu Picchu. Par les fenêtres, lors du trajet, vous pourrez observer plaines, collines ornées de terrasses, torrents, cimes des Andes… Des paysages à couper le souffle.